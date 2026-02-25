Dos Muertos y 15 Intoxicados Deja Fuga de Amoniaco en Rancho “La Esperanza” en Dolores Hidalgo
Una fuga de amoniaco en el Rancho La Esperanza en Dolores Hidalgo, Guanajuato mató a dos persona y dejó a 15 intoxicados, por lo que fueron llevados a un hospital.
La noche del pasado martes 24 de febrero se registró un fatal incidente en Rancho La Esperanza perteneciente a Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Más de una decena de habitantes se intoxicaron por amoniaco
Habitantes reportaron a las autoridades una fuga de amoniaco que había dejado a más de una decena de intoxicados.
Por lo que elementos de diversas corporaciones como Bomberos, Policía, Protección Civil, Cruz Roja, quienes apoyaron a los lesionados.
Siendo trasladados a hospitales locales y de municipios aledaños, sin embargo dos personas perdieron la vida y 15 resultaron intoxicadas.
Se desconocen las causas de la fuga de amoniaco
Vecinos de la comunidad señalaron que de repente comenzaron a oler el químico y a presentar malestares.
Lo que causó la intoxicación de las 17 personas, pero se desconoce cómo fue que se originó la fuga de amoniaco.
La zona fue resguardada por autoridades mientras se llevaban a cabo labores para disipar el amoniaco y evitar más personas intoxicadas.
Agentes estatales se encargaron de levantar los cuerpos de las personas fallecidas, de quienes no se informaron las identidades.
Redacción N+
JIPV