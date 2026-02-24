Desaparece Bertha Alicia de 15 Años al Salir de su Casa en Celaya; Emiten Ficha de Búsqueda

Familiares y amigos de la joven menor de edad, Bertha Alicia Castillo Ávila, quien tiene 15 años de edad, piden apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero, ya que salió de su casa en La Capilla, en Celaya, y ya no regresó.

De acuerdo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron el pasado 25 de enero, cuando Bertha Alicia, salió de su vivienda, ubicada en La Capilla, sin avisar cuál era su destino.

Conforme pasaron las horas, sus familiares notaron que no regresaba a casa, hecho que llamó la atención, por lo que comenzaron a llamar al celular de Bertha Alicia, pero desafortunadamente ya no contestaba.

Ante ello, sus familiares contactaron inmediatamente a sus amigos a través de las redes sociales con la finalidad de tener alguna información que ayudara a saber sobre su paradero, pero no tuvieron el resultado esperado.

Esto provocó que sus familiares se pusieron en contacto con los números de emergencia para dar a conocer los hechos, activando los protocolos para dar con su ubicación, pero tampoco lograron tener algún dato que ayudara.

Autoridades del estado emiten ficha de búsqueda

Con el paso de las horas, las autoridades se pusieron también en contacto con el personal de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes con los datos obtenidos, elaboraron una ficha de búsqueda para difundirse en las redes sociales.

De acuerdo a la información brindada, Bertha Alicia Castillo Avila fue vista por última vez usando mallas color negro, chamarra tipo piel color, blusa negra y botas de plataforma, por los que también sus familiares piden ayuda para obtener algún dato que sirva para su ubicación.

