Después de más de un mes hospitalizada, la señora Melecia, mejor conocida como “Doña Mele” falleció, después de ser golpeada con un martillo por su hijo.

Muere “Doña Mele” Fue Golpeada por su Hijo con un Martillo en León. Foto N+

Después de más de un mes de estar hospitalizada la señora Melecia falleció a causa de los golpes que le dio su hijo con un martillo

Fue el pasado 22 de enero cuando su hijo Gustavo la agredió con un martillo en varias ocasiones cuando estaba en su negocio de venta de elotes en la colonia El Potrero en León, Guanajuato

Tras estar hospitalizada más de un mes la “Doña Mele” murió 

Después de la agresión la señora fue trasladad a un hospital con heridas de gravedad. En donde permaneció hasta el pasado miércoles 25 de febrero cuando perdió la vida

Su hijo permanece en prisión preventiva 

Cristian Gustavo hijo de “Doña Mele” fue detenido después de golpear a su madre siendo puesto a disposición de las autoridades

Actualmente está vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, se busca que sea juzgado por feminicidio.

 

