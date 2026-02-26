Muere “Doña Mele” Fue Golpeada por su Hijo con un Martillo en León

Después de más de un mes de estar hospitalizada la señora Melecia falleció a causa de los golpes que le dio su hijo con un martillo.

Fue el pasado 22 de enero cuando su hijo Gustavo la agredió con un martillo en varias ocasiones cuando estaba en su negocio de venta de elotes en la colonia El Potrero en León, Guanajuato.

Tras estar hospitalizada más de un mes la “Doña Mele” murió

Después de la agresión la señora fue trasladad a un hospital con heridas de gravedad. En donde permaneció hasta el pasado miércoles 25 de febrero cuando perdió la vida.

Su hijo permanece en prisión preventiva

Cristian Gustavo hijo de “Doña Mele” fue detenido después de golpear a su madre siendo puesto a disposición de las autoridades.

Te podría interesar: Dos Muertos y 15 Intoxicados Deja Fuga de Amoniaco en Rancho “La Esperanza” en Dolores Hidalgo

Actualmente está vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, se busca que sea juzgado por feminicidio.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV