Detienen y Procesan a Banda de Secuestradores en Guanajuato; Operaban en León
Cinco integrantes de una banda dedicada al secuestro, se les dictó una sentencia de 250 años de prisión en conjunto. Operaban en León y sus alrededores.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, logró la captura de cuatro hombres y una mujer, integrantes de una banda dedicada al secuestro en León y sus alrededores. Todos fueron procesados y se les dictó una sentencia de 250 años de prisión en conjunto.
De acuerdo a un comunicado de la misma Fiscalía de Guanajuato, fue el pasado 3 de marzo del 2022, cuando los integrantes de la banda, privaron de la libertad a una persona, para después llevársela a una casa de seguridad.
Ahí, los secuestradores, aprovecharon para tener a su víctima secuestrada, al mismo tiempo que a través de llamadas telefónicas, llamaban a sus familiares con la finalidad de exigir un rescate millonario para su liberación.
Esto provocó que la familia, pidiera apoyo a las autoridades correspondientes, donde la Fiscalía de Guanajuato se sumó y en conjunto con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, se comenzó con una investigación científica y técnica.
La pronta respuesta de las autoridades provocó que se diera con el paradero de la víctima, deteniendo en ese momento a cinco integrantes de la banda de secuestradores, entre los que se encontraba una mujer.
Procesa a banda de secuestradores y les dictan prisión
Tras su captura, las autoridades presentaron a los cuatro hombres y a la mujer ante las autoridades correspondientes, para comenzar con su proceso, destacando los cargos por los cuales fueron detenidos.
Ahí, se les dictó una sentencia de 50 años de prisión a cada uno de los integrantes, siendo en conjunto 250 años, además de una multa económica y el pago por reparación del daño material y moral ante la víctima y familiares.
