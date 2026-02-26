Más de 40 Autos se Quemaron en un Yonke por un Corto Circuito en Purísima del Rincón, Guanajuato

Un incendio de grandes dimensiones redujo a cenizas más de 40 automóviles en el “Yonke San Francisco", situado en la comunidad de Monte Grande, en Purísima del Rincón.

Sobre el libramiento Sur, entre las calles Bugambilias y Rosales, desatando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas federales.

Las llamas alcanzaron más de 8 metros de altura

La magnitud de las llamas alcanzaron los 8 metros de altura y la densa nube de humo se observaba desde varios puntos de los pueblos del rincón.

Las autoridades desalojaron preventivamente al menos 20 viviendas cercanas, además de retirar tanques de gas de los domicilios para evitar explosiones en cadena.

Mientras Bomberos de Purísima del Rincón y de San Francisco del Rincón luchaban para controlar el siniestro que consumió el 80 por ciento del predio.

No hubo personas lesionadas ni fallecidas en el incendio

A pesar del pánico generado por los estallidos que se escuchaban desde el interior del negocio, el saldo final fue blanco, sin personas lesionadas.

El fuego alcanzó los patios de dos viviendas aledañas, quemando lavadoras.

Aunque las labores de enfriamiento se extendieron hasta la noche para asegurar la zona, los primeros reportes de Protección Civil descartan que el hecho haya sido provocado intencionalmente.

Se revisaron las cámaras de seguridad y se señaló que la ignición pudiera ser originaria por un corto circuito en el interior de un vehículo, aunque de manera oficial, las investigaciones periciales se realizarán para esclarecer las causas exactas de este desastre.

