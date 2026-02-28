Moviliza Fuerte Incendio en Recicladora de Llantas Cerca del IMSS T53 en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad en León se movilizaron después de que se reportara al 911, un fuerte incendio que ocurrió en las inmediaciones de la colonia Cerrito de Jerez, a espaldas del IMSS T53.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, quien compartió en su cuenta oficial, el fuerte incendio se registró hoy alrededor de la 1:00 de la tarde en la ciudad de León, cerca de la colonia Cerrito de Jerez.

Fueron los mismos vecinos de la zona, quienes al ver una grande cortina de humo, reportaron los hechos al 911, afirmando que al parecer se estaba quemando un baldío que se encuentra en los alrededores de la colonia.

Al lugar acudieron en primera instancia, policías municipales para comenzar con las labores y pedir nuevamente el apoyo de los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al lugar del incidente y trabajan para sofocar las llamas.

Minutos después confirmó la misma dependencia municipal de León, que el incendio se registró en una recicladora de llantas, por lo que se pidieron más refuerzos que ayudaran a sofocar las llamas.

La intensa cortina de humo se podía ver a varios kilómetros de distancia, al mismo tiempo que alertaba a vecinos de la zona.



NLD