Bombero Salva a un Perro de Morir Quemado al Incendiarse Una Recicladora en León

La tarde del pasado sábado se registró el incendio de llantas en una recicladora en la colonia Jardines de Jerez en León, Guanajuato.

El cual llamó la atención por las grandes llamas y cortinas de humo que se presentaron.

Bombero rescata a perro que estaba amarrado en la recicladora

Fue antes de la 1:00 de la tarde cuando se comenzó a ver una cortina de humo negro desde distintas partes del municipio.

Era un incendio de llantas, de grandes dimensiones, en una recicladora ubicada entre las calles Aucaria de Jerez y Clavel en la colonia Jardines de Jerez.

Dentro de las instalaciones se encontraba un perro amarrado lo que alcanza a detectar un bombero que se dirige a rescatarlo.

Pero se da cuenta que necesita herramientas para desamarrarlo y regresa por unas pinzas, logrando alejarlo del peligro y poniéndolo a salvo.

Testigo graba el rescate del perro con su celular

Un ciudadano que se encontraba, en la parte alta de un domicilio grabando el incendio.

Te podría interesar: Entre 50 y 60 Pesos es el Costo del Kilo de Jitomate en León, Aumentando el Precio el Doble

De repente, se percató de que había un perro amarrado, en peligro de ser consumido por las llamas.

Segundos después se ve cómo el bombero lo rescata dramáticamente.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV