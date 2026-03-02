Entre 50 y 60 Pesos es el Costo del Kilo de Jitomate en León, Aumentando el Precio el Doble

Actualmente el kilo de jitomate ha presentado un incremento en su costo de hasta más del doble de su precio “normal”.

El aumento dicen comerciantes, estuvo influido también por lo ocurrido el pasado domingo 22 de febrero.

Situación que afectó el abasto y la movilidad de mercancía generando desajustes en los precios.

Entre 50 y 60 pesos cuesta el kilo de jitomate

El costo actual aproximado del kilo de jitomate es de entre 50 a 60 pesos, precio que hace algunas semanas era de entre 20 a 30 pesos.

En la Central de Abastos, la caja de 25 kilos ha llegado a costar entre los mil 200 hasta los mil 500 pesos.

Sin embargo, algunos comerciantes esperan que los precios se regularicen en una o dos semanas.

Otros productos que han incrementado sus precios

Otros productos que tuvieron una aumento en su precio son el tomate, la papa, el pepino y el limón.

El tomate pasó de 25 a 40 pesos por kilo, la papa de 30 a 40, el pepino se vendió en 35 pesos el kilo mientras que el limón llegó a los 50 pesos por kilo.

Se espera que estos precios puedan bajar tras pasar los días de cuaresma.

