Juan Luis de 14 Años fue Asesinado a Balazos Frente al Templo de Loza de Barrera en Silao

El pasado domingo por la mañana fue reportado un ataque armado en la comunidad de Loza de Barrera en Silao, Guanajuato.

Por lo que autoridades acudieron a la comunidad para supervisar la denuncia, llegando elementos de seguridad y rescate.

Paramédicos confirman la muerte de Juan Luis de 14 años

Paramédicos se dispusieron a revisar el cuerpo de la víctima, quien ya no presentaba signos vitales.

Por lo que se confirmó el fallecimiento del joven Juan Luis de 14 años de edad, quedando su cuerpo en el cruce de las calles Laurel y Las Flores frente al templo de la comunidad.

Familiares del menor, se quedaron con él hasta la llegada de las autoridades para comenzar con las investigaciones.

No se sabe nada del paradero del o los responsables del asesinato

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en coordinación con elementos de otras corporaciones.

Implementaron un operativo de búsqueda intentando dar con el paradero del o los responsables, sin embargo no tuvo éxito.

Te podría interesar: Hallan Cuerpo de Una Mujer a un Lado de un Campo de Futbol en Irapuato

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo de Juan Luis a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV