Conductor Muere en un Accidente en la Carretera Celaya - Juventino Rosas; Hay Tres Heridos
El conductor de un vehículo falleció calcinado tras sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera Celaya - Juventino Rosas en Guanajuato, 3 personas quedaron heridas.
El pasado sábado por la noche, se registró un accidente en la carretera Celaya - Juventino Rosas dejando un saldo fatal.
Los hechos fueron a la altura de una empresa, causando que se cerrara la vialidad.
El vehículo se cubrió rápidamente de las llamas
De acuerdo a testigos, el automóvil chocado comenzó a incendiarse y rápidamente fue cubierto por las llamas.
Por lo que no se logró sacar al conductor del vehículo falleciendo dentro.
Elementos de corporaciones de rescate llegaron al lugar para comenzar con con las labores de extinción del fuego.
Tres personas fueron trasladados graves a un hospital
Mientras que paramédicos brindaban atención médica y trasladaron a un hospital a tres personas con heridas graves.
Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, por lo que autoridades estatales están encargadas de esclarecer el suceso.
La identidad de la víctima se desconoce por lo que será una necropsia de ley la que lo determine.
