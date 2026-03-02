Conductor Muere en un Accidente en la Carretera Celaya - Juventino Rosas; Hay Tres Heridos

El pasado sábado por la noche, se registró un accidente en la carretera Celaya - Juventino Rosas dejando un saldo fatal.

Los hechos fueron a la altura de una empresa, causando que se cerrara la vialidad.

El vehículo se cubrió rápidamente de las llamas

De acuerdo a testigos, el automóvil chocado comenzó a incendiarse y rápidamente fue cubierto por las llamas.

Por lo que no se logró sacar al conductor del vehículo falleciendo dentro.

Elementos de corporaciones de rescate llegaron al lugar para comenzar con con las labores de extinción del fuego.

Tres personas fueron trasladados graves a un hospital

Mientras que paramédicos brindaban atención médica y trasladaron a un hospital a tres personas con heridas graves.

Te podría interesar: 89 Celayenses que Estaban en Medio Oriente Salieron de la Zona de Conflicto en Camión y Barco

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, por lo que autoridades estatales están encargadas de esclarecer el suceso.

La identidad de la víctima se desconoce por lo que será una necropsia de ley la que lo determine.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV