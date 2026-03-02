Seis Heridos Dejó en Choque Entre un Auto y Una Patrulla en el Fraccionamiento Hidalgo en León

Seis personas resultaron lesionadas la noche del pasado domingo 1 de marzo tras un accidente vehicular en el que se vio involucrada una patrulla de la Policía Municipal de León.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche en el cruce de los bulevares Campestre y Miguel Hidalgo a la altura del fraccionamiento Hidalgo.

Termina volcada una patrulla en el fraccionamiento Hidalgo

La unidad con número económico 436 de la Policía Municipal, en la que viajaban cuatro oficiales activos, terminó volcada tras el impacto.

En el auto compacto, de color gris involucrado en el accidente, viajaban una joven y una señora de la tercera edad, quien sufrió lesiones leves.

Cuatro policías municipales resultaron lesionados

En el accidente quedaron seis personas lesionadas, cuatro de ellas fueron agentes municipales.

Los cuatro oficiales presentaron golpes menores; el más afectado requirió vendaje en ambas piernas por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Te podría interesar: Conductor Muere en un Accidente en la Carretera Celaya - Juventino Rosas; Hay Tres Heridos

Elementos de la policía vial han iniciado las investigaciones para elaborar el reporte oficial, determinar la mecánica exacta de los hechos y establecer las

responsabilidades para la cobertura de los daños ocasionados a ambas unidades.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV