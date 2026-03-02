Hallan Cuerpo de Una Mujer a un Lado de un Campo de Futbol en Irapuato

El pasado domingo por la mañana se registró el hallazgo de un cuerpo envuelto en cobijas en la colonia El Ranchito Independencia en Irapuato.

Fueron habitantes del lugar quienes detectaron un “bulto” tirado a un costado del campo de futbol de la localidad.

Denunciando el hallazgo a las autoridades municipales para que acudieran a revisar y confirmar si era un cuerpo lo que estaba entre las cobijas.

Autoridades confirman el cuerpo de una mujer entre las cobijas

Elementos de distintas corporaciones llegaron al lugar siendo ellas quienes confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.

Tras el hallazgo y confirmación de la persona fallecida, se cerró la calle 15 de septiembre.

Se desconoce la identidad de la víctima

Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las investigaciones pertinentes para la apertura de una carpeta.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense siendo llevado a practicarle la necropsia de ley.

