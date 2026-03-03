¿Cuánto Costarán los Boletos para Ver a Ricky Martin en León?

Después de varios años de presentarse en León, el cantante puertorriqueño Ricky Martin regresa a la ciudad zapatera en este mes para ofrecer un nuevo espectáculo para todos sus seguidores. Conoce cuándo y dónde se presentará el famoso artista, así como el costo de los boletos.

Y es que el intérprete de temas como 'Vuelve', 'Vente pa acá' y 'La vida loca', se encuentra hoy en día realizaron una gira por varios países del mundo y en México serán varios los estados que el boricua estará recorriendo con su show.

Enrique José Martín Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin, es un cantante, compositor, actor y escritor puertorriqueño, quien hoy en día cuenta con una gran trayectoria al formar parte desde muy chico del famoso grupo Menudo.

Tras su separación de esta agrupación, el artista también incursionó en varias novelas que lo catapultaron más a la fama, pero sería en el medio de la música, donde seguiría más adelante cosechando más éxitos.

Ahora, a sus 54 años de edad, Ricky Martin anunció hace un par de meses, que realizaría una gira nueva por varios países del mundo, pero en México se presentará en Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Mérida, además de Guanajuato.

Es importante destacar que la última vez que el puertorriqueño se presentó en León fue el 24 de septiembre de 2023, en la Explanada Poliforum, con un show sinfónico que incluyó la participación de la orquesta Camerata Metropolitana y más de 50 músicos sobre el escenario.

Para esta ocasión o nueva presentación, se anunció que el espectáculo de Ricky Martin en León está programado para el 24 de marzo de 2026 en la Explanada de la Feria.

¿Cuál es el Costo de los Boletos del Concierto de Ricky Martin?

Los organizadores dieron a conocer que los boletos ya están disponibles en una plataforma, con precios que van desde aproximadamente $690 hasta más de $4,500 pesos (con opciones que pueden llegar a $6,828 MXN en zonas VIP según la demanda).

De esta manera, el cantante regresa con su gira "Ricky Martin Live”, donde promete encantar y volver a enamorar a sus seguidores de diferentes partes del mundo y que en León ofrecerá nuevamente un gran show.

