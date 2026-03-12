María Gabriela Lleva Más de Un Año Viviendo en un Puente Peatonal en León, Guanajuato

María Gabriela de 40 años de edad lleva un año dos meses viviendo en el puente peatonal ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos cruce con la avenida Miguel Alemán en León.

Ella llegó a vivir en la calle después de tener creencias y pensamientos que no congeniaban con su familia.

María es madre de 3 hijos y está embarazada del cuarto

María comentó que su esposo murió hace 4 meses y ella tuvo que salir a las calles para trabajar.

Una posible solución para que Gabriela viva mejor es un albergue pero ella se rehúsa, dice que prefiere tener libertad y poder vender dulces como paletas o mazapanes para

llevarle dinero a sus hijos.

Algunos indigentes no quieren vivir en albergues municipales

De acuerdo con el DIF de León, se realizan brigadas constantes para ayudar a estas personas que se encuentran en situación de calle.



Se les brinda atención médica si se requiere e incluso las invitan a acudir a un albergue donde pueden pasar la noche.

Sin embargo no muchos indigentes deciden acudir por temor a qué ya no puedan salir.

Redacción N+

JIPV