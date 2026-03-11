Hallan una Persona sin Vida Debajo de un Puente Peatonal en Guanajuato; Esto se Sabe

La mañana de este lunes se realizó el hallazgo de una persona sin vida debajo de un puente peatonal en el Eje Metropolitano a la altura de la comunidad de Ignacio Zaragoza.

Aparentemente, transeúntes que pasaban por el lugar se percataron del cuerpo, por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima

Por lo que elementos de Policía Municipal de Silao se dirigieron al lugar a confirmar la denuncia.

Al llegar a la zona indicada y ver el cuerpo de la persona, pidieron el apoyo de paramédicos para que lo revisaran.

Después de tomar sus signos vitales, los socorristas se percataron que la persona ya tenía algunas horas sin vida y con huellas de violencia.

Elementos del SEMEFO trasladaron al fallecido a Guanajuato, Capital

Ante los hechos, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron alertados para que acudieran a investigar la situación.

Al llegar las autoridades estatales comenzaron a recoger pesquisas y así poder esclarecer los hechos.

Posteriormente el cuerpo fue levantado por integrantes del Servicio Médico Forense para llevarlo a Guanajuato, Capital a practicarle la necropsia de ley.

Habitantes aledaños inconformes por cerrar el puente peatonal

El hallazgo causó que uno de los costados del puente peatonal fuera cerrado, por lo que los ciudadanos tuvieron que cruzar el Eje Metropolitano por la carretera, arriesgando su vida.

