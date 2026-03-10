José Arriaga Conocido Carnicero de Hacienda Echeveste en León, es Buscado Desde el 5 de Febrero

José Alberto Arriaga Frausto, comerciante de la zona norte de León, Guanajuato está desaparecido desde el pasado 5 de febrero.

Familiares aseguran que fue privado de su libertad, aunque autoridades no han informado sobre los hechos.

José fue presuntamente sacado de su casa

Don José se encontraba en su casa cuando sujetos llegaron hasta ahí y se lo llevaron a la fuerza.

Tiene 58 años y es un carnicero reconocido y querido en la zona de Hacienda Echeveste.

Mide 1.56 metros, pesa 50 kilogramos, es moreno claro, tiene cabello castaño claro y ojos café oscuro.

El conocido tablajero ya cuenta con una ficha de búsqueda

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tiene una cicatriz pequeña en la nariz, una más en un brazo y un hematoma en un pie.

Hasta el momento no se han dado a conocer avances en las investigaciones sobre el paradero de José.

