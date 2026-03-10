Localizan Restos Humanos en Camino de Guanajuato; Autoridades Investigan

El pasado lunes 9 de marzo se realizó el hallazgo de restos aparentemente humanos en el Antiguo Camino a La Laborcita en León, Guanajuato.

Eran alrededor de las 8:00 de la noche cuando la Central de Emergencias 911 recibió el reporte del descubrimiento.

Autoridades acordonan la zona para investigar el hallazgo

Elementos de diversas corporaciones se dirigieron al Antiguo Camino a La Laborcita en su cruce con el bulevar La Luz en dirección a la comunidad de Duarte.

Al llegar detectaron los presuntos restos humanos, por lo que acordonaron el área para comenzar con las investigaciones pertinentes.

Se desconoce la identidad de los restos encontrados

Agentes del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron el levantamiento de los restos encontrados.

Los cuales fueron trasladados a Guanajuato, Capital para determinar la identidad de los mismos y verificar si pertenecen a una sola persona.

Redacción N+

JIPV