Matan a un Hombre Antes de Reunirse con su Esposa en la Carretera Silao-León en Guanajuato
Minutos antes de reunirse con su esposa, un hombre fue asesinado a balazos en la carretera Silao-León, cerca de una empresa de camiones, la víctima iba a recoger un paquete.
La mañana de este lunes 9 de marzo, alrededor de las 10:00 un hombre fue asesinado a balazos en la carretera Silao-León.
Cerca de una empresa de camiones fue citado Roberto.
Roberto iba a ver a su esposa después de las 10:00 de la mañana
La intención del encuentro era recoger un paquete, su esposa lo vería en el sitio pasadas las 10:00 de la mañana.
Sus agresores sabían de su encuentro por lo que los mismos lo cazaron.
Esperaron que el hombre quedara solo para dispararle en varias ocasiones dejándole heridas que terminarían por arrebatarle la vida.
La víctima murió a un lado de su motocicleta
Justo a un lado de su motocicleta y tendido sobre la banqueta quedó el cuerpo de la víctima.
Su esposa resultó ilesa, pues a su llegada, su pareja sentimental ya estaba tirado en el piso malherido.
Por más que corrió para intentar ayudarle nada pudo hacer de los agresores poco se logró recabar en el lugar, testigos refieren que se trató de dos hombres en una motocicleta.
