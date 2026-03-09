Ataque Armado Contra Grupo de Jóvenes en León Deja un Menor Muerto y Dos Jóvenes Heridos

Un ataque armado registrado la noche del domingo 8 de marzo en la colonia Cerrito Amarillo, en el polígono de Las Joyas en León.

Dejando como saldo un menor de edad sin vida y dos jóvenes más heridos.

Un grupo de jóvenes fueron atacados a balazos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en la intersección de las calles Cerrito Lambda y Cerrito Kappa.

Donde un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad y ninguno mayor de 22 años, se encontraba reunido en la vía pública.

Según versiones preliminares, al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon contra el grupo utilizando armas automáticas de grueso calibre.

Al sitio acudieron elementos de policía y servicios de emergencia tras recibir el reporte de las detonaciones.

Giovanny se llamaba el menor asesinado en el ataque armado

En el lugar se confirmó el fallecimiento de un adolescente de 16 años, identificado por sus familiares como Giovanny.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a un hospital a otros dos jóvenes, identificados extraoficialmente como Cristian “N”.

Y otro más conocido por el apodo “El Chino", siendo uno de ellos reportado en estado de salud muy grave.

Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas con esta agresión en la zona Norponiente de la ciudad.

