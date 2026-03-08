Comienza la Marcha del 8M en León Guanajuato Integrada por Miles de Mujeres

Alrededor de las 4:00 de la tarde comenzó la marcha conmemorativa del 8M integrada por miles de mujeres de León y de municipios aledaños de Guanajuato.

La ruta comenzó por la calle Progreso para después tomar el bulevar Adolfo López Mateos hasta la avenida Miguel Alemán.

Regresarán por el bulevar López Mateos hasta la calle Miguel Hidalgo que las guiará hasta el Jardín Principal.

Integrantes del denominado bloque negro fueron quienes iban al frente de la marcha

Hasta adelante del contingente estuvieron decenas de mujeres integrantes del llamado "Bloque Negro", quienes lideraron el recorrido y realizaron pintas en distintas calles y paraderos del transporte público conocido como La Oruga.

Detrás de ellas miles de mujeres caminaron con pancartas, lonas, incluso cartones en donde plasmaron diversos mensajes, algunos con el objetivo de tomar consciencia y otros denunciando agresiones.

Regalan agua a las manifestantes ante las altas temperaturas que se registraron en León

Durante el trayecto, se registraron temperaturas mayores a los 25 grados centígrados por lo que algunas personas regalaron agua a las manifestantes para mitigar el calor.

Fueron alrededor de 19 los contingentes que conformaron la marcha de este domingo 8 de marzo, algunos de los que formaron parte de la manifestación fueron el de: ciclistas, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, mamás buscadoras, mujeres neurodivergentes, entre otros, al final estuvieron "las de los tambores" como fueron catalogadas.

Feligreses protegen la Catedral de León con valla humana

Desde antes de las 4:00 de la tarde ya se encontraban decenas de personas católicas quienes con una valla humana protegieron la Catedral de la Virgen de La Luz en Leon, para evitar que fuera dañada como en años anteriores.

Tomados de la mano o con los codos entrelazados fue como los feligreses cuidaron el recinto religioso, portando una lona que decía "mi fe es mi identidad, respeto".

Cierran vialidades por la marcha del 8 de marzo en León

De acuerdo con la dirección de Movilidad Municipal los cierres comenzaron a partir de las 3:00 de la tarde en el bulevar Adolfo López Mateos cruce con Malecón del Río e Insurgentes.

Además de las calles paralelas, una hacía el sur y otra hacía el norte como la calle Pedro Moreno y Álvaro Obregón.

