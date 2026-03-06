Ladrones se Roban Campana en una Camioneta del Templo en Colinas del Sur en León

Ladrones aprovecharon la noche para robar del templo del fraccionamiento Colinas del Sur, la campana con la que hacían el llamado a misa. Vecinos reconocen que no vieron a los ladrones.

De acuerdo a versión de los vecinos de Colinas del Sur, los hechos ocurrieron en la semana, ya que al parecer de noche, los presuntos ladrones aprovecharon la falta de luz para cometer el atraco.

Ante ello, se destaca que normalmente se realizan cada semana misas en el templo, por lo que en la semana, normalmente todo está solo, por lo que no dudan que entre lunes y martes, los amantes de lo ajeno hicieron de la suya.

Y es que fueron los mismos vecinos, junto con el párroco, quienes se dieron cuenta, cuando minutos antes de la misa, llegaron al templo, y justo cuando iban a hacer el llamado usando la campana, notaron que ya no estaba.

Esto de inmediato provocó la molestia de los asistentes, quienes llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos con la finalidad de que se iniciara una investigación y así dar con los ladrones.

Se roban la campana a través de un boquete en el templo

Al llegar los elementos de la policía, los vecinos comentaron los hechos, destacando que también notaron que hicieron un boquete en la pared del templo, lugar donde probablemente sacaron la campana.

Al final, los vecinos se mostraron sorprendidos, ya que afirmaron no haber visto a alguien, por lo que no dudan que el atraco se pudo cometer en el transcurso de la noche, ya que el templo se encuentra en una zona un poco alejada de las casas.



