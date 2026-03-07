Inicio Bajio Este Será el Recorrido de la Marcha del 8 de Marzo 2026 en León, Guanajuato

Este Será el Recorrido de la Marcha del 8 de Marzo 2026 en León, Guanajuato

El próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 4 de la tarde comenzará la marcha del Día de la Mujer en León, aquí te dejamos las calles por donde se llevará a cabo el recorrido de la manifestación.

Marcha 8M León 2026: ¿A Qué Hora a Empieza y por Dónde Pasará? Foto: N+

León se prepara para la manifestación del 8m este domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La marcha comenzará a las 4:00 de la tarde y se esperan más de 4 mil participantes

El punto de partida será el emblemático Arco de la Calzada, donde en punto de las 4 de la tarde se espera la concentración de más de 4 mil participantes. 

La ruta trazada iniciará por la calle Progreso para incorporarse al bulevar Adolfo López Mateos; el contingente avanzará hasta la avenida Miguel Alemán para retomar nuevamente el bulevar López Mateos e ingresar finalmente a la plaza Principal por la calle Miguel Hidalgo.

A su paso por el primer cuadro, el monumento a San Sebastián, patrono de la ciudad, ha sido resguardado tras apenas unos meses de su instalación

De igual forma, la Fuente de Los Leones permanece totalmente cercada; aunque la autoridad municipal señala que el vallado obedece a la reparación de una fuga técnica, la estructura ya se encuentra protegida de cara a la marcha.

Finalmente, se prevé que en las próximas horas la Presidencia Municipal refuerce su blindaje. 

Al igual que el año pasado, se espera la colocación de protecciones especiales en puertas y ventanas para el edificio histórico durante el cierre de la manifestación.

