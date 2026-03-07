Este Será el Recorrido de la Marcha del 8 de Marzo 2026 en León, Guanajuato
N+
El próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 4 de la tarde comenzará la marcha del Día de la Mujer en León, aquí te dejamos las calles por donde se llevará a cabo el recorrido de la manifestación.
COMPARTE:
León se prepara para la manifestación del 8m este domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La marcha comenzará a las 4:00 de la tarde y se esperan más de 4 mil participantes
El punto de partida será el emblemático Arco de la Calzada, donde en punto de las 4 de la tarde se espera la concentración de más de 4 mil participantes.
La ruta trazada iniciará por la calle Progreso para incorporarse al bulevar Adolfo López Mateos; el contingente avanzará hasta la avenida Miguel Alemán para retomar nuevamente el bulevar López Mateos e ingresar finalmente a la plaza Principal por la calle Miguel Hidalgo.
A su paso por el primer cuadro, el monumento a San Sebastián, patrono de la ciudad, ha sido resguardado tras apenas unos meses de su instalación.
De igual forma, la Fuente de Los Leones permanece totalmente cercada; aunque la autoridad municipal señala que el vallado obedece a la reparación de una fuga técnica, la estructura ya se encuentra protegida de cara a la marcha.
Finalmente, se prevé que en las próximas horas la Presidencia Municipal refuerce su blindaje.
Te podría interesar: Ladrones se Roban Campana en una Camioneta del Templo en Colinas del Sur en León
Al igual que el año pasado, se espera la colocación de protecciones especiales en puertas y ventanas para el edificio histórico durante el cierre de la manifestación.
Historias recomendadas:
- Calles Cerradas por Marcha 8 de Marzo en León, Guanajuato: Estos Cierres Viales Habrá por Día de
- Dos Policías Heridos y un Civil Muerto es el Saldo de un Enfrentamiento en Valle De Santiago
- Hombre es Hallado Sin Vida a Media Calle de la Comunidad de La Arcina en León, Guanajuato
Redacción N+
JIPV