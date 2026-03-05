Hombre es Hallado Sin Vida a Media Calle de la Comunidad de La Arcina en León, Guanajuato
Un hombre fue encontrado muerto a media calle Barretos de la comunidad de La Arcina en León, Guanajuato, contaba con heridas por impactos de bala.
La mañana de este jueves 5 de marzo se realizó el reporte al sistema de emergencias 911 sobre una persona tirada e inconsciente en calles de la comunidad de La Arica.
Por lo que elementos de Seguridad Pública de León fueron a confirmar la información, encontrando a una persona tirada a media calle Barretos esquina con la calle Principal.
Paramédicos confirmaron la muerte del hombre
Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención médica a la víctima, sin embargo, el cuerpo presentaba varios impactos de bala.
Al confirmar la muerte del hombre, se pidió la presencia de agentes estatales para que comenzaran con las investigaciones pertinentes.
No se cuenta con la identidad del fallecido hasta el momento
La presencia y la movilización policíaca fue evidente en la zona por varias horas que duraron los trabajos de recaudación de pesquisas.
Autoridades mantuvieron cerrada la vialidad hasta que se levantó el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en las instalaciones del Semefo en Guanajuato, Capital.
El cuerpo de la persona encontrada continúa sin ser identificada.
