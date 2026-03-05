Joven de 22 Años Muere a Balazos en la Colonia Los Pinos en Salamanca

La noche del pasado miércoles 4 de marzo, se registró un ataque armado en calles de la colonia Los Pinos en Salamanca.

Eran alrededor de las 8:00 cuando vecinos de la calle 21 de marzo, escucharon detonaciones de arma de fuego.

Vecinos reportaron los hechos al ver a la víctima en el suelo

Al salir de sus casas vieron a un hombre tirado en la banqueta con heridas de impactos de bala.

Por lo que hicieron el llamado a la Central de Emergencias 911 para alertar a las autoridades de los hechos.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones para atender médicamente a la víctima.

Presuntos asesinos viajaban a bordo de una motocicleta

Sin embargo, los paramédicos solo pudieron corroborar que el joven ya no contaba con signos vitales.

Por lo que fue acordonada la zona para que agentes estatales realizaran las investigaciones pertinentes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar las causas de muerte y la identidad del fallecido.

