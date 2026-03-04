Hallan Muerto a Marcelo Natera Leones Reportado como Desaparecido; Fue Localizado en Jalisco

Marcelo Natera Garnica, joven de 24 años de edad fue encontrado fallecido en un predio en un municipio de Jalisco, aunque no se ha informado la ubicación exacta.

Marcelo tenía desde el 27 de febrero desaparecido

De manera extra oficial, se menciona que Marcelo Natera acudió a una reunión la noche del 27 de febrero justo en la zona donde se le vio por última vez.

El joven fue visto por última vez en la carretera Lagos de Moreno - León, entre las comunidades de Palmas y Rosa de Castilla.

Por lo que sus familiares denunciaron su desaparición creando una ficha de búsqueda que fue publicada por distintas vías.

Confirman muerte de Marcelo Natera en Jalisco

La tarde del pasado lunes, en redes sociales comenzó a circular sobre el hallazgo sin vida del joven.

Información que fue confirmada por la familia del joven, quienes también dieron a conocer la fecha y hora de su misa.

Hasta el momento las investigaciones señalan que el cuerpo fue encontrado en un predio en Jalisco, sin darse a conocer la ubicación exacta.

El cuerpo de Marcelo fue trasladado por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.

