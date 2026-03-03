Atacan a Balazos a Policías de Pénjamo; Reportan un Elemento Muerto y Dos Más Heridos

Una intensa movilización se originó después de que se reportará a la cabina del 911, un ataque armado contra elementos de la policía municipal de Pénjamo, donde se reporta la muerte de un elemento y dos más heridos.

Los hechos al parecer ocurrieron minutos después del medio día, cuando los elementos de Seguridad realizaban un patrullaje de rutina sobre el Libramiento Norte de La Piedad, a la altura de la colonia Indeco.

En cierto momento, hombres armados se les emparejaron y sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, para después acelerar su paso y darse a la fuga.

Testigos del ataque y elementos, al ver lo que había ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia con la finalidad de reportar lo ocurrido, siendo los primeros en llegar compañeros de la corporación.

Ante ello, al ver que había varios policías heridos, pidieron también el apoyo de los paramédicos, mientras que elementos de la Guardia Nacional llegaban al lugar para implementar un operativo en la zona.

Reportan un policía fallecido y dos más graves

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a los lesionados, donde desafortunadamente uno de ellos, ya no contaba con signos vitales, mientras que dos más fueron estabilizados para poder ser trasladados al hospital.

Por su parte, el municipio de Pénjamo, minutos más tarde, confirmó a través de un comunicado en su cuenta oficial, los ataques ocurridos contra los elementos, así como el fallecimiento de uno de ellos.

