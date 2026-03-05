Estudiante es Herido a Balazos Cerca del Cecyte a Donde Asiste en Apaseo El Alto

Un estudiante de preparatoria fue atacado a balazos la mañana de este pasado miércoles 4 de marzo en las inmediaciones del Cecyte plantel Apaseo El Alto.

El menor recibió un balazo en el estómago cuando iba a la prepa

El alumno se dirigía a la escuela cuando fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego en el abdomen.

Una madre de familia identificó al estudiante por su uniforme y notificó al personal de la institución.

De inmediato se activaron protocolos de seguridad, cerrando accesos y dando aviso a las autoridades, mientras el padre del alumno lo acompañó a recibir atención médica.

Se encuentra estable de salud.

Se desconoce la razón del ataque, autoridades investigan los hechos

La institución descartó que existan antecedentes de conflictos o situaciones de riesgo relacionados con el alumno.

Además se desconoce si el ataque fue directo o si se trató de una bala perdida.

Tampoco se reportaron otros incidentes ni indicios de robo.

