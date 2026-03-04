Familia se Queda sin Casa Durante Incendio en León, Guanajuato; Piden Apoyo

La mañana del pasado martes 3 de marzo, la parte superior de un domicilio ubicado en la colonia Parques La Noria se incendió a causa de un corto circuito.

La familia Pacheco integrada por la mamá, el papá y cuatro hijos, de 15 años, de 11 años, de 4 años y un bebé de 1 año 6 meses piden apoyo de la ciudadanía.

Corto circuito provoca incendio que consumió su patrimonio

De acuerdo, al padre de familia un corto circuito fue la causa del incendio.

Él se dirigía a trabajar cuando le marcaron para avisarle que su casa se estaba quemando, por lo que de inmediato se regresó.

Encontrando el siniestro que consumía rápidamente lo que con tanto trabajo pudo lograr.

Les clonan sus tarjetas y les roban donaciones

Sergio Pacheco, pidió apoyo en comunidades a las que pertenece en redes sociales, compartiendo su número de cuenta para que le transfirieran donaciones.

Sin embargo, delincuentes cibernéticos le clonaron su tarjeta en donde había recibido apoyo, dinero que le fue robado, dejando sus cuentas en ceros.

Te podría interesar: Hallan Muerto a Marcelo Natera Leones Reportado como Desaparecido; Fue Localizado en Jalisco

Por lo que pide ayuda a la ciudadanía y si fuera posible que se la lleven a la calle Parque Marruecos en la colonia Parques La Noria en León.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV