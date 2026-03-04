Detienen a Tres Hombres que Presuntamente Extorsionaban a Comerciantes y Ciudadanos en León
Los hombres fueron detenidos en León, después de que se realizará una denuncia; Iban en una camioneta y dos motos, una de ellas con reporte de robo.
Gracias a la denuncia y pronta acción de elementos de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se logró la captura de tres hombres que presuntamente se dedicaban a extorsionar a ciudadanos en la ciudad de León.
De acuerdo a información de la misma dependencia de la Fiscalía de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando se presentó una denuncia a finales de febrero, por lo que inició una investigación para dar con los tres hombres.
Ante ello, se activaron los protocolos de investigación a través de labores ministeriales se obtuvieron indicios clave para la identificación de los involucrados, por lo que se comenzó un operativo para su captura.
A las pocas horas, los elementos de Seguridad de la Fiscalía lograron la captura de los tres presuntos responsables, identificados como Jesús Eduardo ‘N’, Jorge Giovanni ‘N’ y José Fabio ‘ N’, quienes iban en ese momento en una camioneta.
Tras su detención se informó que los tres presuntos extorsionadores, contactaban a sus víctimas mediante llamadas y mensajes para exigirles dinero, haciéndose pasar como integrantes de un grupo delictivo para que cayeran en su engaño.
Los detienen y llevaban los tres hombres con una moto robada
Es importante mencionar que al momento de su identificación y captura, los tres hombres viajaban a bordo de una camioneta con dos motocicletas, las cuales al ser supervisada, se detectó que una de ellas contaba con reporte de robo.
Horas después y tras la judicialización del caso y el desahogo del plazo constitucional, un Juez resolvió vincular a proceso penal a los tres imputados por los delitos de extorsión agravada y robo equiparado.
