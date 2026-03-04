Un Muerto y 20 heridos Dejó un Choque Entre un Camión y la Caja de un Tráiler en Irapuato

Un trágico accidente vial ocurrido la noche de este pasado martes 3 de marzo, alrededor de las 19:30 horas, en la carretera federal Irapuato - Salamanca, a la altura de la Ciudad Industrial.

Dejó un saldo fatal de una persona muerta y al menos veinte lesionados.

Camión de personal impacta la parte trasera un la caja de un tráiler

El incidente se suscitó cuando un camión de transporte de personal de una empresa automotriz ubicada en Silao. Que circulaba en dirección a Salamanca, impactó por la parte trasera a la caja seca de un tráiler.

La fuerza del choque provocó que la cabina del tráiler saliera de la cinta asfáltica. Y la parte frontal del autobús quedara prensada contra el vehículo de carga.

Chofer del camión de personal muere en el accidente

Tras el percance, una inmediata movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo Protección Civil, Bomberos, elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y paramédicos de Cruz Roja, acudió al lugar para atender a los afectados.

El chofer del camión de personal, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos, fue rescatado por los bomberos y trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida a causa de las graves lesiones.

De los veinte lesionados, únicamente tres requirieron traslado a un centro hospitalario de Irapuato para recibir atención médica especializada.

El accidente generó un importante congestionamiento vial, ya que se tuvo que cerrar la circulación por varias horas.

