Hombres Armados Atacan a Balazos a Agentes de la Fiscalía en Silao

Una intensa movilización se originó después de que presuntamente, dos elementos de la Agencia de Investigación de la Fiscalía del Estado fueran atacados a balazos en un camino en Silao, rumbo a Irapuato. Reportan a dos hombres heridos.

Esto después de que minutos después de las 1 de la tarde, llegara el reporte a la cabina del 911, sobre un ataque a balazos a presuntamente elementos de la Fiscalía, quienes al parecer se encontraban realizando un trabajo de investigación.

De acuerdo a lo ocurrido, los elementos de la Agencia, se encontraban sobre la comunidad de la Baraña, cuando de repente hombres armados se les emparejaron y sin mediar palabra comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones.

En ese momento, los elementos de Seguridad repelieron la agresión a los hombres armados, quienes después de unos segundos, partieron con rumbo desconocido, mientras que los ministeriales pedían apoyo en la radio.

A los pocos minutos, elementos de varias corporaciones de Seguridad llegaron a la zona de los hechos, quienes de inmediato, implementaron un operativo con la finalidad de dar con los agresores.

Reportan a dos elementos de la Fiscalía lesionados

En el ataque a balazos, presuntamente, los dos elementos resultaron heridos, por lo que al llegar los paramédicos, brindaron atención médica para despué poder trasladarlos a un hospital más cercano.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ni autoridades municipales de Silao o de la Secretaría de Seguridad y Paz, se han pronunciado al respecto sobre este ataque.

