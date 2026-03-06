Dos Policías Heridos y un Civil Muerto es el Saldo de un Enfrentamiento en Valle De Santiago

Alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado jueves 5 de marzo se presentó un ataque armado a dos policías estatales en Valle De Santiago.

Los hechos se registraron cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Siendo sorprendidos por al menos dos camionetas con hombres armados que les dispararon sin mediar palabra.

Civil armado es abatido por policías estatales

Los agentes al repeler la agresión, abatieron a un civil armado, mientras los demás lograron darse a la fuga sin que haya detenidos por estos hechos.

Tras el incidente, las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un fuerte operativo para buscar a los responsables.

La circulación en el tramo carretero fue cerrada parcialmente para facilitar las tareas de seguridad.

Los dos policías lesionados se encuentran estables de salud

Los dos oficiales heridos fueron trasladados a un hospital, y su estado de salud es reportado estable.

Te podría interesar: Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato

Además, se aseguraron vehículos y otros objetos del presunto delito por lo que la zona fue custodiada, resguardada hasta cerca de las 11:00 de la noche.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV