Inicio Bajio Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato

Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato

|

N+

-

Policía de Silao fue atacado a balazos afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, falleciendo cuando recibía atención médica.

Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato. Foto: N+

Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato. Foto: N+

COMPARTE:

La noche del pasado jueves, alrededor de las 9:10 se registró el ataque armado a un Policía afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Silao, Guanajuato

El policía iba terminando de trabajar cuando fue atacado 

El Policía Municipal José Guadalupe Zúñiga se encontraba ya en su vehículo particular afuera de las instalaciones conocidas como “El Pentágono” en la colonia Los Fresnos

Cuando personas armadas a bordo de una camioneta lo interceptaron y le comenzaron a disparar en distintas ocasiones. 

Al escuchar las detonaciones, algunos policías salieron de las instalaciones para percatarse que José había sido baleado

Víctima es auxiliado pero murió en el hospital

A pesar de ser auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado al hospital, el agente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El gobierno municipal de Silao condenó enérgicamente el suceso y confirmó el despliegue de un operativo conjunto entre fuerzas municipales, estatales, federales y la Guardia Nacional para dar con los responsables.

Te podría interesar: Hombre es Hallado Sin Vida a Media Calle de la Comunidad de La Arcina en León, Guanajuato

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si se ha detenido a alguna persona por los hechos.

 

Historias recomendadas: 

 

Redacción N+

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Policia muere en el hospital tras ataque armado afuera de la secretaria de seguridad de silao guanajuato