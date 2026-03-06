Policía Fallece Tras ser Atacado a Disparos Cuando Salía de Turno en Silao, Guanajuato

La noche del pasado jueves, alrededor de las 9:10 se registró el ataque armado a un Policía afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Silao, Guanajuato.

El policía iba terminando de trabajar cuando fue atacado

El Policía Municipal José Guadalupe Zúñiga se encontraba ya en su vehículo particular afuera de las instalaciones conocidas como “El Pentágono” en la colonia Los Fresnos.

Cuando personas armadas a bordo de una camioneta lo interceptaron y le comenzaron a disparar en distintas ocasiones.

Al escuchar las detonaciones, algunos policías salieron de las instalaciones para percatarse que José había sido baleado.

Víctima es auxiliado pero murió en el hospital

A pesar de ser auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado al hospital, el agente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El gobierno municipal de Silao condenó enérgicamente el suceso y confirmó el despliegue de un operativo conjunto entre fuerzas municipales, estatales, federales y la Guardia Nacional para dar con los responsables.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si se ha detenido a alguna persona por los hechos.

