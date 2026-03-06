Calles Cerradas por Marcha 8 de Marzo en León, Guanajuato: Estos Cierres Viales Habrá por Día de

Autoridades se preparan para la marcha de este próximo domingo 8 de marzo. De acuerdo con la Dirección de Movilidad municipal los cierres comenzarán a partir de las 3:00 de la tarde en el bulevar Adolfo López Mateos cruce con Malecón del Río e Insurgentes.

Además de las calles paralelas, una hacía el sur y otra hacía el norte como la calle Pedro Moreno y Álvaro Obregón.

En dado caso de que el número de asistentes sea mayor se cerrará también para la zona oriente de la ciudad, como el Hilario Medina, al norte el bulevar Mariano Escobedo y al sur Vicente Valtierra.

Las vías alternas que vamos a tener hacia el norte va a ser el Bulevar Vicente Valtierra y el Insurgentes hacia el sur va a ser el bulevar Mariano Escobedo y Bulevar Juan José Torres Landa, hacia el oriente va a ser el bulevar Hilario Medina y Francisco Villa y casi al lado oriente va a ser la Nicaragua o la calle Yuridia”, comentó el Director de Policía Vial, Miguel Ángel Mares.

Agresoras serán detenidas durante la marcha del 8 de marzo

Por otra parte, la Secretaria de Seguridad informó que habrá elementos durante toda la marcha y en caso de que se identifique agresiones entre las mismas serán detenidas.

Jorge Guillén, Secretario de Seguridad de León, enfatizó que espera no haya agresiones a otras personas y que marchen con tranquilidad.

NLD