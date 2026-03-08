Más de 100 Guanajuatenses Varados en Medio Oriente por Conflicto Entre Estados Unidos e Irán
Los recientes ataques de Estados Unidos a Irán han causado que más de 100 guanajuatenses se hayan quedado varados en distintas ciudades del Medio Oriente, esperan pronto regresar a México.
La Secretaría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha informado que más de 100 guanajuatenses se encuentran varados en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Liz Alejandra Esparza Frausto, encargada de la dependencia estatal, informó que las principales complicaciones para salir han sido los cambios de vuelos y cancelaciones.
Por lo que han tenido que viajar por tierra a ciudades de donde puedan salir aviones a destinos de donde puedan regresar a México como Turquía o Madrid.
De estos municipios son los guanajuatenses varados
La funcionaria comentó que los viajeros cuentan con acompañamiento de agencias de viajes y el gobierno estatal mantiene contacto con ellos.
Los municipios de donde son originarios son: Salamanca, León, Celaya, Cortazar y San José de Iturbide.
Solamente de Celaya son un grupo de aproximadamente 89 personas, quienes se encontraban en Egipto.
Ciudades donde están varados los más de 100 guanajuatenses
De acuerdo a la Secretaría de los Derechos Humanos de Guanajuato, 19 personas están en Arabia Saudita, 5 en Jordania, dos en Bahréin, dos en Líbano, dos en Dubái, uno en Israel y uno en Omán.
Además de los más de 80 oriundos de Celaya, Guanajuato.
Te podría interesar: Este Será el Recorrido de la Marcha del 8 de Marzo 2026 en León, Guanajuato
Según la dependencia estatal, la comunicación continúa con mexicanos en Emiratos Árabes Unidos, Palestina y Kuwait, para actualizar las cifras de paisanos en Medio Oriente.
Redacción N+
JIPV