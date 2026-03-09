Un Muerto y Cinco Heridos es el Saldo de un Choque de un Camión que se Quedó sin Frenos en León

Alrededor de las 8:00 de la mañana se registró un accidente en el Puente de La Herradura en el bulevar Aeropuerto en León, Guanajuato en el sentido de Silao a León.

De acuerdo a testigos y autoridades, un camión de carga se quedó sin frenos y al bajar del puente, el conductor ya no pudo detener el auto.

Uno de los autos impactados terminó volcado en el accidente

Impactando a varios vehículos, quedando uno de ellos volcado, mientras que otros se quedaron prensados con la barra de contención de la carretera por el choque.

Conductores que presenciaron el accidente llamaron al Sistema de Emergencias 911, por lo que arribaron elementos de diversas corporaciones de rescate.

Una persona falleció tras el impacto del camión que se quedó sin frenos

Lo fuerte del impacto, causó que se tuviera que cerrar la circulación por el Puente de La Herradura teniendo que desviar el tráfico por la lateral.

Diversas ambulancias se encargaron de trasladar a los heridos que tuvieron lesiones más graves, algunos fueron atendidos en el lugar.

Mientras que se reportó a una persona sin vida en los hechos, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal.

Durante más de 2 horas se mantuvo cerrada la circulación por el Puente de La Herradura hasta que las autoridades lograron liberar la vialidad.

