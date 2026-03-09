Mujer fue Encontrada Sin Vida en un Auto-Hotel en León; Esto se Sabe
N+
Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un auto-hotel ubicado en el libramiento José María Morelos en la colonia Industrial La Capilla en León, se desconoce la mecánica de la muerte.
COMPARTE:
Alrededor de las 3:30 de la tarde fue localizada una mujer sin vida dentro de una habitación en un auto-hotel en la colonia Industrial La Capilla.
El establecimiento se encuentra entre el libramiento José María Morelos y la calle Los Murales en León, Guanajuato.
Personal de limpieza del auto-hotel realizaron el hallazgo
Fue el personal de limpieza quien se dio cuenta de que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para que paramédicos revisaran a la mujer y le brindaran atención médica.
Al llegar las autoridades comenzaron a revisar a la mujer confirmando que ya no tenía vida, por lo que se le notificó a las autoridades estatales.
La víctima fue identificada como Rosa de 29 años de edad
La mujer fallecida fue identificada con el nombre de Rosa “N” y tenía 29 años de edad.
Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes comenzaron con las investigaciones para esclarecer los hechos.
Te podría interesar: Así se Llevó a Cabo la Marcha del 8M en León Guanajuato Integrada por Miles de Mujeres
El cuerpo de la víctima fue trasladado a Guanajuato, Capital, a un anfiteatro donde le realizaran la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la mujer.
Historias recomendadas:
-
Ataque Armado Contra Grupo de Jóvenes en León Deja un Menor Muerto y Dos Jóvenes Heridos
-
Más de 100 Guanajuatenses Varados en Medio Oriente por Conflicto Entre Estados Unidos e Irán
-
Ladrones se Roban Campana en una Camioneta del Templo en Colinas del Sur en León
Redacción N+
JIPV