Mujer fue Encontrada Sin Vida en un Auto-Hotel en León; Esto se Sabe

Alrededor de las 3:30 de la tarde fue localizada una mujer sin vida dentro de una habitación en un auto-hotel en la colonia Industrial La Capilla.

El establecimiento se encuentra entre el libramiento José María Morelos y la calle Los Murales en León, Guanajuato.

Personal de limpieza del auto-hotel realizaron el hallazgo

Fue el personal de limpieza quien se dio cuenta de que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para que paramédicos revisaran a la mujer y le brindaran atención médica.

Al llegar las autoridades comenzaron a revisar a la mujer confirmando que ya no tenía vida, por lo que se le notificó a las autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Rosa de 29 años de edad

Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes comenzaron con las investigaciones para esclarecer los hechos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Guanajuato, Capital, a un anfiteatro donde le realizaran la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la mujer.

Redacción N+

JIPV