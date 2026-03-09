Inicio Bajio Mujer fue Encontrada Sin Vida en un Auto-Hotel en León; Esto se Sabe

Mujer fue Encontrada Sin Vida en un Auto-Hotel en León; Esto se Sabe

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un auto-hotel ubicado en el libramiento José María Morelos en la colonia Industrial La Capilla en León, se desconoce la mecánica de la muerte.

Alrededor de las 3:30 de la tarde fue localizada una mujer sin vida dentro de una habitación en un auto-hotel en la colonia Industrial La Capilla

El establecimiento se encuentra entre el libramiento José María Morelos y la calle Los Murales en León, Guanajuato

Personal de limpieza del auto-hotel realizaron el hallazgo 

Fue el personal de limpieza quien se dio cuenta de que la mujer ya no contaba con signos vitales

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para que paramédicos revisaran a la mujer y le brindaran atención médica

Al llegar las autoridades comenzaron a revisar a la mujer confirmando que ya no tenía vida, por lo que se le notificó a las autoridades estatales. 

La víctima fue identificada como Rosa de 29 años de edad 

La mujer fallecida fue identificada con el nombre de Rosa “N” y tenía 29 años de edad.

Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes comenzaron con las investigaciones para esclarecer los hechos. 

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Guanajuato, Capital, a un anfiteatro donde le realizaran la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la mujer.

 

