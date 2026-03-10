Inicio Bajio Asesinan a un Hombre Detrás de un Jardín de Niños en la Colonia Constituyentes en Salamanca

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del pasado lunes 9 de marzo en calles de la colonia Constituyentes en Salamanca, Guanajuato, justo detrás de un jardín de niños.

Alrededor de las 9:30 de la noche del pasado lunes 9 de marzo, se reportó un ataque armado en calles de la colonia Constituyentes en Salamanca, Guanajuato

Detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de las calles Fernando Lizardi entre José María Valtierra y Jesús López Lira. 

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima 

Quienes llamaron al sistema de emergencias 911 cuando se percataron de que un hombre se encontraba tirado justo detrás de un jardín de niños

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención a la víctima

Sin embargo, los socorristas después de revisarlo, solo pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales

Policías y elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área 

Policías acordonaron el área en coordinación con integrantes de corporaciones estatales y federales

Mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, comenzaban con las indagatorias para conformar una carpeta de investigación

Hasta el momento se desconocen las razones del ataque, la identidad de la víctima y el paradero de los responsables

El cuerpo fue trasladado por personal del SEMEFO a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley. 

 

