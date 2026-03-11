Cinco Hombres Cayeron al Río Lerma en Abasolo, Uno Murió y Otro Está Desaparecido

La tarde del pasado lunes 9 de marzo, cinco hombres se encontraban trabajando sobre una barda cerca de una bomba de un pozo en el río Lerma en Abasolo, Guanajuato.

Específicamente en la comunidad de San Antonio de La Rinconada fue donde la barda colapsó cayendo los cinco hombres al agua.

Tres hombres logran salir nadando del Río Lerma

Tres de ellos lograron salir por sus medios, sin embargo, dos más se quedaron dentro.

Las personas no localizadas eran dos hombres, uno de 20 años de edad y otro de 40 años.

Buzos, elementos de Bomberos y Protección Civil comenzaron una ardua búsqueda durante las siguiente siete horas.

Localizan y rescatan el cuerpo del joven de 20 años

Hasta que debido a la fuerte corriente en la parte baja del río y a la noche, las suspendieron.

Fue hasta la mañana de este martes cuando retomaron los trabajos.

Te podría interesar: Conductora Choca Contra Poste y lo Tumba Cayendo Sobre su Auto en el Centro de Celaya

Aunque con ello se logró el hallazgo del cuerpo del joven, otro sigue perdido en el agua y hasta la tarde de este martes todavía no se daba con su paradero.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV