Una mujer de origen colombiano fue detenida en el Centro Histórico de Guanajuato Capital, por presuntas amenazas al cobrar prestamos conocidos como “Gota a Gota”, podría ser regresada a su país.

Mujer Colombiana Presunta Prestamista de “Gota a Gota” fue Detenida en el Centro de Guanajuato. Foto: N+

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron este lunes pasado a una mujer de nacionalidad colombiana en el Centro Histórico de la capital.

Comerciantes denunciaron a la presunta prestamista 

La detención se realizó después de ser denunciada por comerciantes locales de presuntas amenazas relacionadas con el sistema de préstamos informales conocido como "gota a gota".

Luis Gamba, Subsecretario de Seguridad Ciudadana, informó que el aseguramiento se realizó luego de las quejas de los afectados, quienes señalaron prácticas de presión y riesgo.

La mujer colombiana no pudo acreditar su estancia legal en México

Al momento de la intervención, la mujer no pudo acreditar su estancia legal en México, por lo que se dio aviso inmediato al Instituto Nacional de Migración para verificar su estatus y determinar su traslado a las sedes de León o San Miguel de Allende.

Hasta el momento no se ha informado sobre las acciones que se tomarán con la mujer colombiana detenida.

 

