Conductora Choca Contra Poste y lo Tumba Cayendo Sobre su Auto en el Centro de Celaya

A las 7:57 de la mañana de este martes 10 de marzo se registró un choque entre un automóvil y un poste de concreto en calles de la zona centro de Celaya, Guanajuato.

La conductora circulaba por la calle Cristóbal Colón en la colonia Alameda en el tramo entre las calles Oaxaca y Aguilar.

La mujer que iba al volante era acompañada por una menor de edad

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que repentinamente la mujer pierde el control del volante y choca contra el poste.

Segundos después el poste lentamente cae sobre el vehículo en el cual iba también una menor de edad.

Autoridades fueron alertadas por vecinos que se percataron del accidente, por lo que arribaron e inmediatamente cerraron la vialidad.

Conductora tendrá que pagar los daños causados

Elementos de diversas corporaciones se encargaron de levantar el poste y trasladar el vehículo a una pensión municipal.

No se reportaron personas lesionadas, solamente el susto que presentaron la mujer y la menor de edad que la acompañaba.

Te podría interesar: Localizan Restos Humanos en Camino de Guanajuato; Autoridades Investigan

Presuntamente la conductora tendrá que pagar los daños que se registraron, sin embargo, se realizarán las investigaciones pertinentes.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV