La conductora de un vehículo perdió el control del volante cuando circulaba por la zona centro de Celaya, Guanajuato, chocando contra un poste que le cayo encima.

Conductora Choca Contra Poste y lo Tumba Cayendo Sobre su Auto en el Centro de Celaya. Foto: N+

A las 7:57 de la mañana de este martes 10 de marzo se registró un choque entre un automóvil y un poste de concreto en calles de la zona centro de Celaya, Guanajuato

La conductora circulaba por la calle Cristóbal Colón en la colonia Alameda en el tramo entre las calles Oaxaca y Aguilar

La mujer que iba al volante era acompañada por una menor de edad

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que repentinamente la mujer pierde el control del volante y choca contra el poste

Segundos después el poste lentamente cae sobre el vehículo en el cual iba también una menor de edad

Autoridades fueron alertadas por vecinos que se percataron del accidente, por lo que arribaron e inmediatamente cerraron la vialidad

Conductora tendrá que pagar los daños causados 

Elementos de diversas corporaciones se encargaron de levantar el poste y trasladar el vehículo a una pensión municipal. 

No se reportaron personas lesionadas, solamente el susto que presentaron la mujer y la menor de edad que la acompañaba. 

Presuntamente la conductora tendrá que pagar los daños que se registraron, sin embargo, se realizarán las investigaciones pertinentes.

 

