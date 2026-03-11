Persecución Deja a Tres Presuntos Asaltantes Detenidos en la Comunidad de Plancarte en Celaya
Una persecución a 4 personas que intentaban presuntamente asaltar a conductores en la carretera Salamanca-Celaya terminó con la detención de 3 personas y una más huyó en Plancarte en Celaya.
Alrededor de las 8:00 de la mañana de este miércoles 11 de marzo se registró una persecución que inició en la carretera Celaya-Salamanca.
Autoridades estatales y municipales fueron alertados de los hechos, por lo que se dirigieron a patrullar la zona.
Detectando a un vehículo que presentaba las características denunciadas por lo que comenzaron a perseguirlo el cual intentó huir al darse cuenta que lo seguían.
Tras varios minutos y seguirlos por las comunidades de San Luis Rey, San Miguel Octopan, fueron detenidos en la comunidad de Plancarte cerca de una planta recicladora.
Uno de los presuntos delincuentes alcanzó a escapar
Los presuntos asaltantes se vieron acorralados, por lo que intentaron escapar corriendo, pero tres de ellos fueron detenidos.
Solo uno alcanzó a huir, por lo que se realizó un operativo de búsqueda para detectarlo, sin embargo no se ha informado de resultados positivos.
A pesar de que aparentemente se encontró un arma de fuego en el vehículo asegurado, no se detectaron intercambios de disparos.
Podría haber otro vehículo implicado en los hechos
Extraoficialmente, se informó que hay otro vehículo implicado en los intentos de asalto en la carretera Salamanca-Celaya.
Sin embargo, las autoridades no han confirmado su detención, solo se sabe que el automóvil si fue ubicado por lo que se continúa buscando.
Redacción N+
