Aseguran Armas de Fuego, Navajas y Machetes Tras Riñas en Canchas de Futbol en Guanajuato

Recientemente las riñas campales en los campos y canchas de futbol en León, Guanajuato, cada vez son más constantes.

Esto ha causado un gran riesgo a los jugadores y asistentes que algunos han dejado de ir por temor.

Se han detectado armas de fuego, navajas y machetes en las riñas

Habitantes cercanos a estas canchas señalan que los pleitos surgen porque muchas de las veces algunos equipos no saben perder, se enojan y comienza el pleito.

Y aún más preocupante porque ya no solo es a golpes, hay ocasiones que traen navajas o incluso pistolas y machetes.

Seguridad de León tiene vigilancia permanente en campos de futbol

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Municipal estás riñas campales ocurren principalmente cuando hay torneos relámpagos o finales.

Autoridades aseguran que el tiempo de respuesta ante un reporte de estos es de 5 a 10 minutos para que llegue una unidad.

Sin embargo, asistentes señalan que los policías han llegado después de 20 o 30 minutos de que se les pide su apoyo.

La Secretaría de Seguridad agregó que mantienen operativos de vigilancia permanentes cada fin de semana para prevenir estás riñas.

