Aseguran Armas de Fuego, Navajas y Machetes Tras Riñas en Canchas de Futbol en Guanajuato
N+
Las riñas campales en distintos campos y canchas de futbol en León cada vez son más constantes, las cuales son un riesgo para los asistentes y los jugadores.
COMPARTE:
Recientemente las riñas campales en los campos y canchas de futbol en León, Guanajuato, cada vez son más constantes.
Esto ha causado un gran riesgo a los jugadores y asistentes que algunos han dejado de ir por temor.
Se han detectado armas de fuego, navajas y machetes en las riñas
Habitantes cercanos a estas canchas señalan que los pleitos surgen porque muchas de las veces algunos equipos no saben perder, se enojan y comienza el pleito.
Y aún más preocupante porque ya no solo es a golpes, hay ocasiones que traen navajas o incluso pistolas y machetes.
Seguridad de León tiene vigilancia permanente en campos de futbol
De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Municipal estás riñas campales ocurren principalmente cuando hay torneos relámpagos o finales.
Autoridades aseguran que el tiempo de respuesta ante un reporte de estos es de 5 a 10 minutos para que llegue una unidad.
Sin embargo, asistentes señalan que los policías han llegado después de 20 o 30 minutos de que se les pide su apoyo.
Te podría interesar: Indigente Falleció en Una Barda de la Central de Abastos de León; lo Conocían Como "El Cocas"
La Secretaría de Seguridad agregó que mantienen operativos de vigilancia permanentes cada fin de semana para prevenir estás riñas.
Historias recomendadas:
-
Hallan una Persona sin Vida Debajo de un Puente Peatonal en Guanajuato; Esto se Sabe
-
Cinco Hombres Cayeron al Río Lerma en Abasolo, Uno Murió y Otro Está Desaparecido
-
Hombre es Asesinado Dentro de su Departamento en León; Autoridades Investigan
Redacción N+
JIPV