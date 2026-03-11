Hombre es Asesinado Dentro de su Departamento en León; Autoridades Investigan

La madrugada del miércoles, se registró un ataque armado en un departamento ubicado en los edificios que se encuentran en Cañada del Real en León.

Detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos que se encontraban durmiendo, para después escuchar que personas huían del lugar.

Vecinos denunciaron el ataque armado que dejó un muerto

Por lo que llamaron al número 911 para denunciar que al parecer había una persona con impactos de arma de fuego. A lo que elementos de diversas corporaciones respondieron el llamado y acudieron al lugar para verificar los hechos.

Llegando se percataron de que un hombre presuntamente ya no contaba con vida, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos.

Personal médico se encargó de revisar el cuerpo de la persona lesionada, para confirmar que ya estaba fallecido.

Autoridades estatales investigarán y esclarecerán los hechos

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato recabaron las pesquisas necesarias y entrevistaron a vecinos para conformar la carpeta de investigación.

El cuerpo de la persona fue llevado a un anfiteatro a que le realicen la necropsia de ley y determinar las causas se muerte. De los responsables se desconoce su paradero.

