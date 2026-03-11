Inicio Bajio Indigente Falleció en Una Barda de la Central de Abastos de León; lo Conocían Como "El Cocas"

Indigente Falleció en Una Barda de la Central de Abastos de León; lo Conocían Como "El Cocas"

Un hombre en situación de calle falleció en una barda afuera de la Central de Abastos de León, el indigente era conocido como “El Cocas” por comerciantes del lugar.

Una persona en situación de calle conocido como “El Cocas”, falleció en una barda afuera de la Central de Abastos de León, se desconocen las causas de muerte hasta el momento.

La mañana del pasado martes, recargado en una barda fue encontrado un hombre sin vida en situación de calle afuera de la Central de Abastos de León, Guanajuato

El indigente era conocido por comerciantes del lugar quienes le apodaban como “El Cocas” y se dedicaba a recolectar plásticos y cartón para vender. 

Le llevaban el desayuno y lo encuentran sin vida 

Personas que pasaban por su lado lo vieron “dormido” por lo que no le prestaron atención, pues no era algo anormal

Sin embargo, cuando una comerciante le llevaba algo para desayunar se percató de que “El Cocas” al parecer no respiraba

Llamando a las autoridades para que acudieran a revisar al indigente y confirmar su muerte

Aparentemente la muerte fue por causas naturales 

Paramédicos que acudieron al lugar, se encargaron de revisar los signos vitales de “El Cocas” señalando que ciertamente ya no contaba con vida. 

Por lo que fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley

Presuntamente su muerte fue de manera natural, ya que algunos comerciantes señalaron que desde hace tiempo se quejaba de un dolor en los huesos.

 

