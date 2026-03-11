Indigente Falleció en Una Barda de la Central de Abastos de León; lo Conocían Como "El Cocas"

La mañana del pasado martes, recargado en una barda fue encontrado un hombre sin vida en situación de calle afuera de la Central de Abastos de León, Guanajuato.

El indigente era conocido por comerciantes del lugar quienes le apodaban como “El Cocas” y se dedicaba a recolectar plásticos y cartón para vender.

Le llevaban el desayuno y lo encuentran sin vida

Personas que pasaban por su lado lo vieron “dormido” por lo que no le prestaron atención, pues no era algo anormal.

Sin embargo, cuando una comerciante le llevaba algo para desayunar se percató de que “El Cocas” al parecer no respiraba.

Llamando a las autoridades para que acudieran a revisar al indigente y confirmar su muerte.

Aparentemente la muerte fue por causas naturales

Paramédicos que acudieron al lugar, se encargaron de revisar los signos vitales de “El Cocas” señalando que ciertamente ya no contaba con vida.

Por lo que fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.

Presuntamente su muerte fue de manera natural, ya que algunos comerciantes señalaron que desde hace tiempo se quejaba de un dolor en los huesos.

Redacción N+

JIPV