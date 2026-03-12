Encuentran el Cuerpo del Hombre que Cayó al Río Lerma en Abasolo Junto a sus Hijos en Guanajuato

El pasado lunes un padre con sus 4 hijos cayeron al río Lerma en Abasolo, Guanajuato tres de ellos pudieron salir pero el señor y uno de sus hijos ya no salieron.

Elementos de rescate lograron sacar la mañana del martes el cuerpo de un joven de 20 años.

Miguel Mares se llamaba el señor fallecido, iba a cumplir 44 años

Guadalupe Mares, uno de los jóvenes que se salvó tras caer al río, platicó que uno de sus hermanos sacó a otro de sus hermanos.

Pero ya no pudieron sacar a su papá y el otro hermano, por lo que ambos perdieron la vida. Miguel Mares, era el nombre de su padre, quien estaba a dos semanas de cumplir 44 años de edad.

Reparaban una bomba hidráulica cuando cayeron al río Lerma

De acuerdo a “Lupe” Mares, como es conocido, se encontraban reparando una bomba hidráulica de un campo de cultivo privado en San Antonio de La Rinconada.

Sin embargo, de repente la estructura sobre la que estaban trabajando se derrumbó, causando el accidente. Su desesperación por poco le lleva a lanzarse a la corriente sin saber nadar.

Fueron en total 40 elementos de distintas corporaciones tanto de Abasolo como de La Piedad, Michoacán quienes unieron fuerzas para lograr rescatar a las dos víctimas.

