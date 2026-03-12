Familiares de Una Mujer Hallada Sin Vida en un Auto-Hotel Denuncian que fue Asesinada en León

Familiares dieron el último adiós a Rosa Arcadia Zúñiga Ovalle, de 29 años, quien fue localizada sin vida el pasado domingo 8 de marzo en una habitación de hotel.

La mujer fallecida presentaba signos de violencia

Durante el velorio, los deudos denunciaron que la joven habría sido estrangulada y señalaron que un hombre fue detenido en el lugar de los hechos.

De acuerdo a sus deudos, el sujeto intentó simular un ahogamiento colocando el cuerpo en una tina, pese a que la víctima presentaba signos de violencia en el cuello.

Autoridades estatales investigan los hechos

Ante estos sucesos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio apertura a una carpeta de investigación y mantiene las indagatorias en curso.

Las autoridades determinaran la causa exacta del fallecimiento y se encargarán de esclarecer si se trató de un accidente o si el detenido, identificado como Diego N., es penalmente responsable de la muerte de la joven.

