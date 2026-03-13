Vinculan Proceso a Juan Diego “N”por el Presunto Feminicidio de Rosa en un Motel de León

Juan Diego “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio tras la investigación derivada de la muerte de Rosa “N”, de 29 años, ocurrida el pasado domingo 8 de marzo.

La víctima fue localizada sin vida al interior de la habitación de un motel situado sobre el libramiento José María Morelos.

Diego dijo que la muerte de Rosa había sido por ahogarse en la bañera

Aunque el imputado, quien acompañaba a la joven, inicialmente señaló que se había tratado de un ahogamiento al encontrarla en la bañera.

La necropsia reveló que la mujer presentaba lesiones y fue estrangulada.

Las autoridades detuvieron a Juan Diego “N” en el mismo lugar de los hechos, inicialmente en calidad de testigo hasta deslindar responsabilidades.

Juan pasará su proceso en prisión preventiva

Tras los hallazgos forenses que confirmaron la causa violenta de la muerte, se procedió legalmente en su contra.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, formulo y dictó auto de vinculación a proceso por feminicidio, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.

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Además se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementario.

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Redacción N+

JIPV