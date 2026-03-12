Confirman Movimientos de Tierra en Abasolo, Guanajuato; Autoridades Piden Tener Calma

Habitantes del municipio de Abasolo, Guanajauto se vieron alertados después de que en varios puntos de la ciudad, se registraran al menos dos movimientos de tierra con pocos minutos de duración, donde el alcalde, Job Eduardo Gallardo, confirmó los hechos.

Fue a través de un comunicado, que el presidente municipal de Abasolo confirmó los movimientos de tierra que se registraron con poco tiempo de diferencia en zonas de la ciudad.

Fue en redes sociales donde ciudadanos señalaron que después de medio día, en varias zonas de la ciudad se registraron movimientos de tierra.

Las autoridades destacaron que iniciaron una revisión para determinar qué originó el fenómeno y pidió a la población mantenerse atenta y reportar cualquier daño en viviendas o situación de riesgo al número de emergencias 911 de Abasolo.

Es importante mencionar que tras los reportes por parte de los ciudadanos que sintieron los movimientos de tierra, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de Desarrollo Urbano realizaron un recorrido de inspección en la zona oriente del sitio conocido como Brinco del Diablo.

Autoridades de Abasolo reportan grietas estructurales

En el mismo comunicado, el alcalde afirmó que hasta el momento se tiene 6 reportes de grietas estructurales (4 en edificios públicos y 2 en domicilios particulares). Además de un deslave de rocas en la peña oriente del Brinco del Diablo que cayeron a la barranca entre Lomas de Santa María y la Col. Guadalupe. No hay lesionados ni víctimas.

De igual manera, compartió que se han enviado los formatos de daño estructural a la Coordinación Estatal de Protección Civil para la solicitud de revisión y análisis para que CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) pueda dar seguimiento a estos eventos.

