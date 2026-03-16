Joven de 17 Años es Acusado como Presunto Asesino de su Pareja de 20 Años en León, Guanajuato

La noche del pasado domingo 15 de marzo se registró un presunto asesinato dentro de un domicilio en calles de la colonia Nuevo Amanecer en León, Guanajuato.

Un adolescente de 17 años de edad es el presunto responsable de la muerte de un joven de 20 años, madre de una niña de 4 años de edad.

Presunto agresor golpeó a la víctima hasta causarle la muerte

De acuerdo a los primeros reportes, la pareja comenzó a discutir hasta que la pelea escaló a las agresiones físicas cuando estaban dentro de su habitación.

Antes de agredir mortalmente a la joven de 20 años, el presunto responsable sacó a una niña de 4 años del cuarto. Posteriormente, el agresor golpeó en reiteradas ocasiones a su víctima hasta causarle la muerte.

El adolescente aparentemente abandonó el cuerpo y huyó del lugar

El presunto responsable abandonó el cuerpo de la mujer y huyó el domicilio con rumbo desconocido, hasta el momento sigue fugitivo.

Elementos de Policía Municipal acudieron al domicilio señalado para acordonar la zona y pedir el apoyo de paramédicos para que se brindar atención médica a la persona agredida.

Personal médico arribó al lugar para corroborar que la víctima ya no contaba con signos viales, mientras los agentes municipales confirmaban que el presunto asesino se encuentra prófugo, por lo que se realizó un operativo de búsqueda sin tener resultados positivos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaron al domicilio para recabar testimonios y comenzar con las investigaciones que esclarezcan los hechos.

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La búsqueda del joven de 17 años continúa, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones de un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV